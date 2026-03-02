Declaração de Abel Ferreira sobre titular do Palmeiras viraliza: 'Flores'
Alviverde se classificou para a final do Campeonato Paulista
O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, no último domingo (1), na Arena Barueri, e assim, avançou para a final do Campeonato Paulista. Após a classificação, o treinador Abel Ferreira realizou elogios ao atacante Vitor Roque, destaque da vitória alviverde no clássico. Contudo, a forma que o português se expressou sobre o jogador chamou atenção dos torcedores.
Primeiro, Abel falou sobre o apelido de "tigrinho" do camisa 9. Para ele, Vitor Roque deveria ser chamado de leão. Depois, o treinador falou sobre a necessidade de tratar e cuidar os jogadores do elenco, citou o atacante, e desta vez o comparou com uma flor.
— Ele (Vitor Roque) é um leão, não um tigrinho. Tem levado muita porrada. Precisa de carinho. Os jogadores são como flores. Há algumas que a gente rega uma vez e dá para o ano todo, e há outras que precisamos regar quase todo dia — disse Abel Ferreira.
Repercussão da fala de Abel Ferreira
Nas redes sociais, torcedores repercutiram a declaração do treinador. Parte das reações criticaram o posicionamento do comandante e questionaram se os jogadores de futebol não poderiam ser julgados. Por outro lado, teve também quem levou com humor a fala do técnico. Veja a repercussão abaixo:
