Fora de Campo

Declaração de Abel Ferreira sobre titular do Palmeiras viraliza: 'Flores'

Alviverde se classificou para a final do Campeonato Paulista

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
08:57
Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
Abel Ferreira é atual treinador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, no último domingo (1), na Arena Barueri, e assim, avançou para a final do Campeonato Paulista. Após a classificação, o treinador Abel Ferreira realizou elogios ao atacante Vitor Roque, destaque da vitória alviverde no clássico. Contudo, a forma que o português se expressou sobre o jogador chamou atenção dos torcedores.

Primeiro, Abel falou sobre o apelido de "tigrinho" do camisa 9. Para ele, Vitor Roque deveria ser chamado de leão. Depois, o treinador falou sobre a necessidade de tratar e cuidar os jogadores do elenco, citou o atacante, e desta vez o comparou com uma flor.

— Ele (Vitor Roque) é um leão, não um tigrinho. Tem levado muita porrada. Precisa de carinho. Os jogadores são como flores. Há algumas que a gente rega uma vez e dá para o ano todo, e há outras que precisamos regar quase todo dia — disse Abel Ferreira.

Palmeiras vence Fluminense por 2 x 1; Vitor Roque marca de pênalti
Palmeiras vence Fluminense por 2 x 1; Vitor Roque marca de pênalti (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Repercussão da fala de Abel Ferreira

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a declaração do treinador. Parte das reações criticaram o posicionamento do comandante e questionaram se os jogadores de futebol não poderiam ser julgados. Por outro lado, teve também quem levou com humor a fala do técnico. Veja a repercussão abaixo:

