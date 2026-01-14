Conheça Garrinsha, autor de golaço contra o Flamengo

O Bangu abriu 2 a 0 no confronto contra o Flamengo, desta terça-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o destaque da equipe alvirrubro foi o jovem atacante Garrinsha, de apenas 24 anos. Ele foi responsável por dar uma assistência e marcar um golaço nos primeiros 12 minutos de partida.

continua após a publicidade

➡️ Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista

Conheça Garrinsha Estiphile

Nascido no Haiti, o jogador é uma das grandes contratações e esperanças do Bangu para o Campeonato Carioca de 2026. O pai, Joseph Garry, é ex-jogador de futebol e fã do astro brasileiro Garrincha, responsável pela influência na origem do nome do atacante do Bangu.

O ídolo do Botafogo e bicampeão mundial com a Seleção Brasileira era o jogador preferido de Joseph. A inspiração fica clara na fonética do nome, porém, na escrita existe uma pequena diferença: a troca do "c" pelo "s".

continua após a publicidade

A mudança acontece por conta do idioma do Haiti. O país, que tem influência direta da França no processo histórico, tem o crioulo haitiano e o francês como línguas oficiais.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Garrinsha é sobrevivente de terremoto

Além da particularidade do nome e jogadas de impacto dentro de campo, o atleta do Bangu também chama atenção por ter sido sobrevivente de um terremoto. Ele e os pais sobreviveram ao abalo sísmico que atingiu o Haiti em 2010.

continua após a publicidade

A magnitude do fenômeno foi de 7,0 na escala Richter e foi considerado uma tragédia humanitária. Na ocasião, mais de 3 mil pessoas morreram no país, cenário que gerou horror e expôs a região a uma grande reconstrução.

Apesar das dificuldades, Garrinsha conseguiu continuar a jogar bola e alimentar o sonho de seguir a carreira do pai. A chegada do projeto Pérolas Negras, após o terremoto no Haiti, foi essencial para o desejo dele se tornar realidade.

Em 2016 ele foi aprovado em uma peneira, porém os pais só permitiram uma mudança ao Brasil apenas em 2019, depois que Garrinsha completou o ensino médio. Atualmente, os pais do jogador moram em Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, refugiados da guerra civil que instaurou no Haiti em 2021.