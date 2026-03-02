Jornalista aponta erro de Crespo em Palmeiras x São Paulo: 'Gigantesco'

O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, no último domingo (1), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após o resultado, o jornalista Arnaldo Ribeiro apontou o principal erro do técnico Hernán Crespo na derrota no clássico.

Durante o programa "Posse de Bola", do Uol Esportes, o comunicador destacou como negativa a presença de Lucas e Luciano no time titular do Tricolor. Para Arnaldo, os dois não deveriam ter jogado juntos na partida contra o Alviverde.

— Acho grave ter começado o jogo com Lucas e Luciano contra o Palmeiras. Acho um erro estratégico gigantesco. Não encaixa contra o Alviverde. O São Paulo, ficou basicamente com menos três jogadores na hora de marcar a bola. A grande burrada foi ter colocado três atacantes contra um time superior — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Isso é uma coisa até para frente. Em jogos mais difíceis, ao longo da temporada, principalmente fora de casa, Lucas e Luciano jamais juntos — concluiu.

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?

A intensidade marcou o início do clássico e fez o Palmeiras se impor diante do São Paulo Futebol Clube. Com as linhas adiantadas, a equipe comandada por Abel Ferreira pressionou a saída de bola rival e, sempre que recuperava a posse, acelerou a transição em direção ao gol defendido por Rafael.

Aos sete minutos, o time alviverde abriu o placar na Arena Barueri. Após troca de passes no campo ofensivo, Vitor Roque acionou Mauricio. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou livre para o camisa 18 finalizar e balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois clássicos contra o rival na temporada.

O Palmeiras manteve o controle da partida até a parada para hidratação e criou novas oportunidades com Flaco López e o próprio Vitor Roque. A partir dos 30 minutos, o São Paulo passou a ter mais posse de bola, ainda que de forma alternada, enquanto o time alviverde recuou suas linhas e passou a explorar os contra-ataques.

Os minutos finais da etapa inicial tiveram o São Paulo mais presente no campo de ataque, ao passo que o Palmeiras passou a apostar nas transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo adversário. Em uma dessas escapadas, Andreas Pereira encontrou Piquerez, que avançou livre pelo lado esquerdo da área e finalizou cruzado, com perigo, rente à trave. Do outro lado, Allan aparecia sem marcação, mas não foi acionado.

Ao todo, a primeira etapa teve dez finalizações, seis delas da equipe mandante. Apenas uma foi no alvo, justamente o chute de Mauricio que resultou no gol alviverde.

A segunda etapa começou equilibrada. Logo aos cinco minutos, o São Paulo reclamou de pênalti após a bola atingir o braço de Gustavo Gómez dentro da área. Sem o auxílio do VAR, a árbitra optou por mandar o jogo seguir, o que provocou reclamações do banco e dos jogadores tricolores.

Na sequência, o Palmeiras ampliou o marcador em jogada ensaiada. Andreas Pereira cobrou falta para Piquerez, que cruzou pela esquerda e encontrou Flaco López livre para dominar e finalizar na saída do goleiro Rafael.

Já aos 20 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o São Paulo após Marlon Freitas atingir Bobadilla dentro da área. Jonathan Calleri converteu a cobrança e diminuiu a desvantagem.

Os momentos finais foram marcados por intensas reclamações contra a equipe de arbitragem e pela tentativa de pressão do São Paulo. O placar, no entanto, permaneceu inalterado: 2 a 1 Palmeiras e vaga garantida na final.