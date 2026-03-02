Torcedores reagem à fala de diretor do São Paulo após eliminação: 'Continue'

O São Paulo foi eliminado da semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (1), na Arena Barueri, diante do Palmeiras. Em campo, o clássico foi marcado por polêmicas de arbitragem e gerou um pronunciamento de Rui Costa, diretor de futebol do Tricolor, que viralizou nas redes sociais.

Depois da partida, o dirigente questionou a arbitragem referente a um pênalti não marcado para o Tricolor. A polêmica aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo, quando o São Paulo reclamou de pênalti após a bola atingir o braço de Gustavo Gómez dentro da área. Sem o auxílio do VAR, a árbitra optou por mandar o jogo seguir.

— Nesta semana eu estive na Federação Paulista para uma reunião técnica e, por coincidência, a Daiane ficou na minha frente na mesa. Nós almoçamos juntos. E eu disse o seguinte: "Eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League". Uma arbitragem madura, respeitando o timing de jogo. Eu acredito que, hoje, ela fez algo muito parecido com isso, portanto não é uma reclamação que visa atingir uma árbitra que eu e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho — iniciou o dirigente, antes de completar.

— Porém, ela não está sozinha. Futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio de verificar cinco vezes, dez vezes, 70 vezes… Nas 70 vezes seria pênalti — concluiu.

Rui Costa, dirigente do São Paulo, reclamou de arbitragem após eliminação diante do Palmeiras pelo Paulistão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Repercussão da fala do dirigente do São Paulo

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a declaração do dirigente do São Paulo. Parte da torcida do São Paulo preferiu dar mais atenção para o desempenho abaixo do esperado da equipe de Hernán Crespo.

Do outro lado, torcedores do Palmeiras aproveitaram o momento para realizar provocações. Alguns também chegaram a destacar outro possível erro da arbitragem no confronto, este a favor do Tricolor. Veja a repercussão abaixo:

