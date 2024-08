Torcedores do Flamengo se empolgam com gol de Bruno Henrique: ‘Pai do Botafogo’

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Botafogo em confronto direto na tabela pela 23ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, neste domingo (18). Apesar de ter saído atrás no placar logo aos seis minutos de jogo, o Rubro-Negro chegou ao empate com Bruno Henrique ainda no primeiro.

Relembrando o confronto dos cariocas do ano passado, os torcecedores do Flamengo não deixaram barato e provocaram o Alvinegro após o gol do camisa 27. O jogador é conhecido como 'Rei dos Clássicos' e marcou 7 gols em 8 jogos contra o Botafogo.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Savarino, Luiz Henrique, Almada; Igor Jesus.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Alan, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gerson e Carlinhos.