Torcedores do Flamengo se declaram a Everton Ribeiro, do Bahia: ‘Nunca vou superar’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:05 • Salvador (BA)

O reencontro do Flamengo com Everton Ribeiro, no duelo com o Bahia, nesta quarta-feira (28), gerou comoção entre torcedores na web. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nas redes sociais, internautas expressaram saudade do ex-jogador do Rubro-Negro, que deixou o clube para se juntar ao Esquadrão de Aço após a última temporada. O bom desempenho do meia na partida provocou diferentes sentimentos nos torcedores do Fla, desde admiração ao ídolo até medo de que ele faça um gol.

Confira abaixo algumas reações de torcedores do Flamengo sobre a atuação de Everton Ribeiro, do Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

COPA DO BRAISL - QUARTAS DE FINAL - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo e Sportv;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar e De La Cruz; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.