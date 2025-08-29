menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras oficializa contratação de Andreas Pereira e fecha janela de transferências

12º reforço do Alviverde para a temporada, meio-campista assinou contrato válido até dezembro de 2028

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras (Foto: divulgação)
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
17:03
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras anunciou, na tarde desta sexta-feira (29), a contratação de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O jogador de 29 anos assinou contrato válido até dezembro de 2028.

+ Disputa com Piquerez e sonho de Seleção: Jefté é apresentado como reforço do Palmeiras

Andreas Pereira é o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerra as movimentações do Palmeiras na atual janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo pelo brasileiro.

- O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha - afirmou.

O jogador chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, após a disputa do Mundial de Clubes. Além do novo reforço, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Lucas Evangelista como opção para o setor.

- Tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado, com a Seleção Brasileira, e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que quando a conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como o do Palmeiras é algo com que todo atleta profissional sonha - completou.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira celebra gol marcado com a Seleção Brasileira diante do Peru
Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, celebra gol marcado com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras janela de transferências

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Micael (zagueiro)
  3. Bruno Fuchs (zagueiro)
  4. Khellven (lateral)
  5. Jefté (lateral)
  6. Emiliano Martínez (volante)
  7. Lucas Evangelista (volante)
  8. Andreas Pereira (volante)
  9. Ramón Sosa (atacante)
  10. Vitor Roque (atacante)
  11. Facundo Torres (atacante)
  12. Paulinho (atacante)

