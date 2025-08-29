Palmeiras oficializa contratação de Andreas Pereira e fecha janela de transferências

O Palmeiras anunciou, na tarde desta sexta-feira (29), a contratação de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O jogador de 29 anos assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Andreas Pereira é o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerra as movimentações do Palmeiras na atual janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo pelo brasileiro.

- O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha - afirmou.

O jogador chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, após a disputa do Mundial de Clubes. Além do novo reforço, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Lucas Evangelista como opção para o setor.

- Tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado, com a Seleção Brasileira, e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que quando a conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como o do Palmeiras é algo com que todo atleta profissional sonha - completou.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, celebra gol marcado com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

