Torcedores do Fluminense pedem expulsão de jogador do Flamengo: ‘Absurdo’

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Durante o cofronto, torcedores do Fluminense reclarama de uma não expulsão de um jogador do Rubro-Negro. Trata-se do volante Allan, que foi substituído com um cartão amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, parte da torcida tricolor reclamou da falta de critério da arbitragem de Raphael Claus. O árbitro havia advertido o volante com um cartão amarelo por conta de uma falta em Lima. Posteriormente, o camisa 29 realizou contatos faltosos que os torcedores apontaram como semelhante ao primeiro amarelo.

O estopim das reclamações aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando Allan realizou uma falta em Serna. Na jogada, o atleta do Flamengo atingiu o adversário com a sola da chuteira na região da barriga. Raphael Claus marcou apenas a falta e seguiu com o lance, sem aplicar o possível segundo amarelo. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Sem ser advertido pela segunda vez, Allan deixou o gramado aos 36 minutos do segundo tempo. A saída do jogador gerou a entrada de Evertton Araújo, fruto das categorias de base do Flamengo.

Flamengo x Fluminense

Em campo, o clássico carioca foi marcado pelo equilíbrio. O Tricolor foi à campo com uma estratégia mais defensiva, em busca de explorar contra-ataques. Por outro lado, o Rubro-Negro teve mais a posse de bola mas encontrou, durante toda a partida, dificuldades de criar chances claras de gols.

continua após a publicidade

O jogo se encaminhava para um empate sem gols, quando Pedro surgiu para decidir a partida. O atacante marcou após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Léo Ortiz na área. O zagueiro desfiou a bola na primeira trave e o camisa 9 apareceu na segunda para finalizar a jogada com a bola no fundo do gol.

Com a vitória, o Flamengo somou 30 pontos, mas permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário aconteceu por conta da vitória do Cruzeiro, atual líder, na rodada sobre o Juventude. Já o Fluminense, ficou na 8ª posição, com 20 pontos somados.