André Rizek manda recado a rivais do Flamengo após tetra: 'Tende a piorar'
Rubro-Negro venceu sua quarta Libertadores no último sábado (29)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo se sagrou tetracampeão da Libertadores, no último sábado (29), ao vencer a grande decisão contra o Palmeiras. Depois da conquista, o jornalista André Rizek, da Globo mandou um recado aos rivais do Rubro-Negro.
Esposa de Filipe Luís dá forte declaração após tetra do Flamengo na Libertadores
Fora de Campo
Após título do Flamengo, IA crava os próximos campeões da Libertadores
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo pedem contratação de ex-Botafogo: ‘Encaixe certo’
Fora de Campo
Nos últimos anos, o Flamengo se consolidou como uma grande potência na América do Sul. De 2019 para cá, o Rubro-Negro conquistou três Libertadores. Para André Rizek, a vida dos rivais tende a ficar ainda mais difícil.
➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de ex-Botafogo: 'Encaixe certo'
- Se você é secador do clube mais tradicional e popular do Brasil, eu tenho uma má notícia para te dar: a sua vida só tende a piorar, porque não tem nada que indique que esse crrescimento sólido, esse gigantismo do Flamengo, vá se abalar nos próximos anos - começou o jornalista da Globo.
- Hoje o Flamengo vive da sua própria grandeza. Desde que organizou a casa, o Flamengo depende apenas da sua própria grandeza para estar no topo - completou Rizek.
➡️Esposa de Filipe Luís dá forte declaração após tetra do Flamengo na Libertadores
Com foco no Brasileirão, veja a programação do Flamengo após título da Libertadores
Após ser tetracampeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo já virou a chave para mais um objetivo da temporada: o título do Brasileirão, que pode ser definido já nesta quarta-feira, no Maracanã, uma rodada antes do fim do campeonato.
O clube divulgou o planejamento para a semana decisiva. Após festejar o título da Libertadores nos braços da torcida, no Centro do Rio de Janeiro, o elenco já se reapresentou às atividades no CT George Helal e treinou segunda-feira (1°).
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na terça-feira, os jogadores do Flamengo têm compromisso no mesmo horário para treinamentos visando o duelo com o Ceará, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o único compromisso listado pelo clube é o confronto decisivo.
Ainda não há informações sobre as datas das viagens da delegação. A última rodada do Campeonato Brasileiro será decidida contra o Mirassol, fora de casa. Já no dia 10 de dezembro, o Flamengo tem compromisso com o Cruz Azul, no Dérbi das Américas, pela Copa Intercontinental, que será disputada em Doha.
- Matéria
- Mais Notícias