André Rizek manda recado a rivais do Flamengo após tetra: 'Tende a piorar'

O Flamengo se sagrou tetracampeão da Libertadores, no último sábado (29), ao vencer a grande decisão contra o Palmeiras. Depois da conquista, o jornalista André Rizek, da Globo mandou um recado aos rivais do Rubro-Negro.

Nos últimos anos, o Flamengo se consolidou como uma grande potência na América do Sul. De 2019 para cá, o Rubro-Negro conquistou três Libertadores. Para André Rizek, a vida dos rivais tende a ficar ainda mais difícil.

- Se você é secador do clube mais tradicional e popular do Brasil, eu tenho uma má notícia para te dar: a sua vida só tende a piorar, porque não tem nada que indique que esse crrescimento sólido, esse gigantismo do Flamengo, vá se abalar nos próximos anos - começou o jornalista da Globo.

- Hoje o Flamengo vive da sua própria grandeza. Desde que organizou a casa, o Flamengo depende apenas da sua própria grandeza para estar no topo - completou Rizek.

Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Com foco no Brasileirão, veja a programação do Flamengo após título da Libertadores

Após ser tetracampeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo já virou a chave para mais um objetivo da temporada: o título do Brasileirão, que pode ser definido já nesta quarta-feira, no Maracanã, uma rodada antes do fim do campeonato.

O clube divulgou o planejamento para a semana decisiva. Após festejar o título da Libertadores nos braços da torcida, no Centro do Rio de Janeiro, o elenco já se reapresentou às atividades no CT George Helal e treinou segunda-feira (1°).

Na terça-feira, os jogadores do Flamengo têm compromisso no mesmo horário para treinamentos visando o duelo com o Ceará, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o único compromisso listado pelo clube é o confronto decisivo.

Ainda não há informações sobre as datas das viagens da delegação. A última rodada do Campeonato Brasileiro será decidida contra o Mirassol, fora de casa. Já no dia 10 de dezembro, o Flamengo tem compromisso com o Cruz Azul, no Dérbi das Américas, pela Copa Intercontinental, que será disputada em Doha.