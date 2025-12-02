Esposa de Filipe Luís dá forte declaração após tetra do Flamengo na Libertadores

Patricia Buno, esposa de Filipe Luís, deu uma forte declaração depois do título do Flamengo na Libertadores. O jovem técnico conquistou a América com o Rubro-Negro pela terceira vez, e a primeira como treinador.

Depois da conquista, a esposa de Filipe Luís se declarou ao treinador do Flamengo, mas também citou sacríficios na luta diária.

- Durmo com medo de acordar e que tudo tenha sido só um sonho, como tantas vezes aconteceu nas últimas semanas. Sem palavras para explicar o turbilhão de sentimentos desse momento. Alívio, alegria, orgulho, paz. Não sempre foi fácil aceitar, principalmente nos momentos difíceis, que precisaria sacrificar a felicidade dos meus em prol da felicidade de uma Nação - começou Patrícia Buno.

- Parabéns meu amor @filipeluis não só pelo título mas também por tentar ser o melhor marido, pai e amigo a pesar da ausência. Por ensinar a todos nós, especialmente aos nossos filhos, o valor do trabalho, do esforço e da resiliência - concluiu a esposa de Filipe Luís depois do título do Flamengo.

Filipe Luís, do Flamengo, na Final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Filipe Luís e uma trajetória voltada para treinar o Flamengo

✏️Texto de Pedro Werneck



Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores tiveram a marca de Filipe Luís. Dois como jogador, um como treinador. É o nono na história a vencer a competição nas duas funções. E o segundo brasileiro, se juntando a Renato Gaúcho.

As duas facetas do ídolo rubro-negro se misturam. Como atleta, já impressionava a todos com seu conhecimento tático e liderança. Poucas vezes se teve tanta certeza de que um jogador ainda em atividade seria um grande técnico. Lia o jogo de dentro das quatro linhas, orientava os companheiros. E a ascensão como de Filipe Luís no Flamengo foi meteórica: vence a Libertadores menos de dois anos após pendurar as chuteiras, comandando vários de seus ex-parceiros de vestiário.

Parece que a trajetória de Filipe Luís foi construída para este momento: nasceu para treinar o Flamengo. A carreira como jogador foi brilhante, não leve a mal. Um ótimo lateral, inteligente, cheio de classe. Mas os anos de atleta, as experiências nos maiores palcos do mundo, foram aulas preciosas para brilhar agora. Um passinho ao lado, à beira do campo.

Juntou o torcedor rubro-negro com o jogador europeu. Aprendeu com Simeone e Jorge Jesus. Sabe o que é o Flamengo. Sabe o que é o futebol brasileiro. Sabe o que é o futebol moderno. E só assim para satisfazer essa torcida, que quer um time que jogue bem e vença. Que encante e seja eficiente. Que compita em todos os torneios. Parece demais. Muitos tentaram e falharam. Mas não Filipe Luís, técnico do Flamengo.

O ex-lateral foi corajoso. Assumiu a bronca no susto e venceu de cara uma Copa do Brasil. Continuou trabalhando, estudando e evoluindo pelo Flamengo. Com a conquista da Libertadores, sobe mais alguns postos entre os ídolos rubro-negros. A tendência é que receba propostas da Europa, quem sabe da Seleção um dia. Se sair, leva a gratidão. Se ficar? Continuará enfrentando a exigência diária do torcedor. Mas Filipe sabe bem, é um deles. E ninguém cobra tanto do seu trabalho quanto ele mesmo. Filipe Luís tri-campeão da Libertadores pelo Flamengo.