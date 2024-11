Gerson, jogador do Flamengo, disputa lance com Battaglia, jogador do Atletico-M,G durante partida no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 10/11/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, na Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais. Muitos estão fazendo os seus palpites para saber quem leva o caneco para casa. E o Lance! perguntou para os torcedores do Galo nos arredores do estádio qual seria o placar ideal para essa decisão. Confira no vídeo abaixo:

Os alvinegros apostam em uma vitória tranquila e sem sustos para concretizar a virada histórica e levantar a taça contra o rival. A maioria quer o 'três a zero' na Arena MRV. Mas tem quem quer uma final com mais emoção. O torcedor Leonardo, relatou como ele acha que deve acontecer a partida:

– A minha final dos sonhos é o seguinte. O Flamengo vai fazer um gol com 10 minutos. Gabigol. E aí, o Clube Atlético Mineiro, o colossal de Minas Gerais, vai virar o jogo com o gol do Hulk, de pênalti. Ele erra, ele erra, mas hoje, ele vai fazer o gol. O Paulinho vai fazer o segundo gol. Não vai pisar no escudo, porque não tem. O Zaracho, faz o terceiro, de bicicleta. E aos 47 minutos do segundo tempo, o gol do homem. Hulk, para fechar. 4 a 1.

A unanimidade é o gol do craque atleticano. Todos os torcedores apostam no gol

– O resultado do sonho é 3 a 0. Um gol do Hulk, um do Scarpa e um do Paulinho. Gol logo no início, começou o jogo, o Galo já vai lá e amassa um gol logo de uma vez, e já emenda o 2 a 0. No segundo tempo faz o terceiro e acabou. É 3 a 0, não importa. Nós temos que ganhar de virada hoje, porque nós somos o time da virada.

O Atlético-MG busca reverter o placar de 3 a 1 construído pelo Flamengo na partida de ida, no último domingo (3), no Maracanã. Para ser campeão, o Galo precisa vencer por três gols de diferença, ou dois para levar para os pênaltis.

