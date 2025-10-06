Torcedores do Flamengo elegem culpado por derrota para o Bahia: ‘Craque’

Muitos torcedores no Flamengo se manifestaram nas redes sociais e apontaram um culpado pela derrota para o Bahia, neste domingo (5). A derrota por 1 a 0, com gol de Willian José, fez o Rubro-Negro perder a liderança para o Palmeiras, que venceu o São Paulo.

Danilo deixou o Flamengo com um a menos com 12 minutos de jogo, depois de acertar a cara de Tiago, do Bahia, com a chuteira. Ainda no primeiro tempo, Samuel Lino ficou cara a cara com Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro e perdeu a chance.

Nas redes sociais, muitos jogadores do Flamengo viraram alvo de torcedores pela derrota para o Bahia, mas um deles se destacou: Danilo. A Nação não perdoou a expulsão no começo do jogo e se manifestou no X. Veja o lance e a repercussão.

Como foi o jogo

Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão contra o Flamengo. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo. Filipe Luís optou por tirar Pedro do jogo e colocou o zagueiro Cleiton para recompor o sistema defensivo do Flamengo.

Assim, a vantagem numérica permitiu ao Esquadrão assumir o domínio territorial. O time de Rogério Ceni adiantou as linhas, trocou passes no campo ofensivo e empurrou o adversário para perto da própria área. Apesar disso, os donos da casa não criavam grandes oportunidades em Bahia x Flamengo.

Mesmo com inferioridade numérica, o Flamengo — que se fechou no 5-3-1 com Samuel Lino na ala esquerda e Carrascal como referência — encontrou uma chance clara em um contra-ataque. Arrascaeta encontrou Lino em velocidade, mas o desperdiçou o lance cara a cara e parou em grande defesa de Ronaldo, do Bahia.

Se o Rubro-Negro não fez, o Bahia converteu o controle da fosse de bola em gol antes do intervalo. Jean Lucas venceu disputa com Cleiton na entrada da área e tocou para Tiago, que ajeitou para Willian José bater no canto e abrir o placar aos 45'. Bahia sai na frente do Flamengo!

Logo na volta do intervalo, Filipe Luís promoveu mais três alterações: Samu Lino, Carrascal e De la Cruz deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Flamengo subiu as linhas e tentou pressionar no início da segunda etapa, enquanto o Bahia se postou buscando o contra-ataque.

Em uma dessas saídas, o Tricolor assustou. Kayky acionou Michel Araújo nas costas da defesa, e o uruguai balançou a rede de Rossi aos 20 minutos, mas em posição irregular. O Fla seguiu ocupando o campo de ataque, mesmo com apenas dez jogadores, mas pecava nos erros de passe. Duelo pegando fogo entre Flamengo e Bahia.

A última mexida de Filipe Luís foi Wallace Yan no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo ficou com apenas nove jogadores em campo.

Mesmo com dois homens a menos, o Rubro-Negro seguiu tendo a bola e criou a melhor chances dos visitantes na partida. Luiz Araújo lançou na área do Bahia, e Léo Ortiz desviou de carrinho para o gol, parando em defesa de Ronaldo. A pressão não adiantou, e o Bahia triunfou na Fonte Nova contra o Flamengo.