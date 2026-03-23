Corinthians e Flamengo ficaram somente no empate por 1 a 1 após o confronto neste domingo (22). O jogo foi marcado por lances polêmicos, como um possível pênalti não marcado a favor da equipe da casa e um cartão vermelho para a equipe Rubro-Negra. O dublador Gustavo Machado fez a leitura labial de alguns dos diálogos.

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A partida teve gols de Lucas Paquetá e Yuri Alberto, aos 9 e aos 13 minutos da primeira etapa. Após o empate, o Flamengo se assustou com a pressão do mandante, e com isso, o meio-campista Evertton Araújo acabou sendo expulso aos 33 minutos do primeiro tempo.

Jogo entre Corinthians e Flamengo termina cheio de polêmicas (Foto: Fabiano Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Dublagem do duelo Corinthians e Flamengo

➡️Atitude de Depay chama atenção em confronto contra Flamengo

Em suas redes sociais, o influenciador realizou o trabalho da leitura labial dos atletas e do árbitro da partida, tanto no lance da expulsão, quanto no lance do pênalti pedido pelo Corinthians; confira.

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Como ficou a tabela do Brasileirão

Após o empate neste confronto, a equipe mandante, o Corinthians está na 11° colocação, com 10 pontos, em caso de vitória neste jogo, a equipe estaria na oitava posição, ultrapassando o Grêmio que soma 11 pontos neste Campeonato Brasileiro. Para a próxima rodada, o Timão enfrentará o Fluminense, no Maracanã, às 21:30h (horário de Brasília).

Já do lado carioca, o Flamengo ocupa a quarta posição, somando 14 pontos em sete jogos, em caso de vitória, a equipe seria a vice-líder do Brasileirão, ficando atrás somente do Palmeiras com 1 ponto a menos. Como próximo duelo, o Rubro-Negro tem um encontro marcado com o Bragantino, no Estádio Municipal de Souza Marques, em Bragança, às 21:30h (horário de Brasília).

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