ChatGPT crava os quatro rebaixados do Brasileirão 2025

Em simulação feita pela inteligência artificial ChatGPT, quatro clubes despontam como favoritos ao rebaixamento no Brasileirão 2025. A análise considera desempenho recente, elenco, técnico e contexto financeiro das equipes que disputam a Série A.

ChatGPT crava os quatro rebaixados do Brasileirão

A inteligência artificial foi "consultada" para analisar o cenário da competição a partir de estatísticas e o histórico de desempenho de cada clube nos últimos anos. O resultado aponta que as quatro equipes devem lutar até as últimas rodadas para escapar da degola, mas com maiores chances de queda.

A análise mostra que com o campeonato afunilando, os "grandes candidatos à degola" precisam de resultados quase perfeitos nas rodadas finais para escapar. A margem de erro é baixa: cada derrota pesa muito mais que no início da temporada. São eles: Juventude, Sport Club do Recife, Vitória e Fortaleza.

Quem conquista o acesso à série A?

Coritiba, Chapecoense, Remo, Athletico Paranaense, Novorizontino, Criciúma e Goiás disputam ferrenhamente as primeiras colocações na tabela da Série B.

O Coritiba desponta como favorito a levar o título do Brasileirão Série B, mas a diferença é de apenas três pontos para Chapecoense e Remo, que sequer estão garantidos na Série A do ano que vem.

Apesar da distância pequena para os adversários, o Coritiba enfrenta três times que estão na zona de rebaixamento e, por isso, tem 70% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Chapecoense e Remo, o rival Athletico-PR ainda sonha com o troféu. Novorizontino, Criciúma e Goiás também têm chances matemáticas.