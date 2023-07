- Não vejo motivo para criar um ambiente de guerra. Se você cometer um equívoco em um país, vai ter que cumprir a lei daquele país. Não foi algo que a Justiça daqui se equivocou. Se fôssemos nós, brasileiros, lá, cumpriríamos as leis de lá. Nós já tivemos torcedores cumprindo as leis na Bolívia. Não vejo necessidade de criar um ambiente em um jogo de futebol para quem cometer um equívoco com a Justiça. Não houve nenhuma arbitrariedade de nossa lei aqui. Nós cumprimos a lei. Eu acho que essa coisa passa por cima do entretenimento do futebol. Como cidadão, você tem que saber onde vai, o que acontece - disse Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva depois do jogo contra o Coelho.