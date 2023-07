Renato voltou a iniciar uma partida depois de um mês e cinco dias. A última vez foi no empate em 1 a 1 do Timão com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 10 de junho. Na ocasião, o meia sentiu a panturrilha direita aos 19 minutos e foi substituído. Antes, ele havia entrado no segundo tempo das partidas contra o Atlético-MG e o Universitario, do Peru, válidas pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana, respectivamente.