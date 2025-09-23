Argentinos se revoltam com ‘retorno’ de Plata, do Flamengo: ‘Sempre’
Conmebol oficializa anulação da suspensão para jogo de volta, na Argentina
O atacante do Flamengo, Gonzalo Plata, estará disponível para jogar o segundo jogo das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. O jogador estava suspenso da partida por ter sido expulso no jogo que foi disputado no Maracanã. Contudo, após o jogo, a CONMBEOL reviu a decisão e anulou o segundo cartão amarelo que resultou na suspensão do equatoriano.
A decisão da Confederação desagradou os torcedores do Estudiantes, que protestaram contra o comunicado anunciando a retirada da suspensão do jogador do Flamengo.
Tradução: Agora eles precisam rever esse erro e agir rapidamente, expulsando Plata com um cartão vermelho direto.
Tradução: Li os comentários e não acredito que a torcida argentina apoie essa decisão, considerando que o Brasil sempre intervém nesse tipo de competição sempre que pode, e ainda mais. Copa América 2019, Messi: "O Brasil controla tudo."
Tradução: Hoje, a CONMEBOL abriu um precedente muito perigoso: reverteu uma decisão em campo, anulando um cartão amarelo e depois um cartão vermelho. O Flamengo já havia se beneficiado em 2019 de um pênalti vergonhoso marcado por Néstor Pitana contra o Emelec no Maracanã.
Tradução: A reclamação do Flamengo sobre a jogada de Plata é bastante inusitada. A CONMEBOL deveria marcar o e-mail de reclamação que eles enviarão como spam.
Conmebol oficializa anulação de cartão de Plata, do Flamengo
A Conmebol oficializou, na tarde desta segunda-feira (22), a anulação do cartão vermelho de Gonzalo Plata, do Flamengo. Segundo a entidade, a decisão tem o "objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade". Diante deste cenário, o equatoriano está liberado para o jogo contra o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.
A bola rola nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, na Argentina. O placar do 1º jogo, no Maracanã, foi 2 x 1 para o Flamengo, com gols de Pedro e Varela.
