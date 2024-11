Ramón Díaz frisou que possuí contrato até o final de 2025 (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 01:23 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana após derrota por 2 a 1 contra o Racing, em Avellaneda, cidade próxima de Buenos Aires. Após o jogo, Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e analisou seu trabalho à frente do Timão.

O técnico miminizou a eliminação, e destacou que quando foi contratado, em julho deste ano, o foco do Corinthians era lutar contra o rebaixamento. Ramón Díaz classificou seu trabalho no clube como "excelente".

- Creio que o trabalho que estamos fazendo é excelente porque competimos. Quando chegamos me chamaram para salvar o time, o grupo e os jogadores tiveram competência e qualidade para competir. Estamos juntos na três meses, pudemos ganhar jogos importantes do Brasileiro para sairmos da zona. Os jogadores chegaram em duas semifinais que não estavam no plano, temos que seguir lutando para terminar bem o ano - declarou o treinador.

Antes da chegada de Ramón Díaz, o Corinthians só havia vencido uma partida no Brasileirão. Após três meses, o Timão soma oito vitórias no torneio. Além disso, o clube alvinegro chegou a duas semifinais, da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e na Sul-Americana, campeonato que perdeu nesta quinta-feira (31).

Ramón lembra que tem contrato até o fim de 2025

Questionado se teme perder o cargo após a derrota, o argentino foi sucinto e lembrou seu compromisso com o Corinthians.

- Você sabe que tenho contrato até o fim do que vem? Não entendeu o que te respondi? Tenho contrato até dezembro de 2025 - disse Ramón Díaz.

Próximo jogo

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Timão vira a chave e foca na disputa contra o rebaixamento. Na 15ª colocação, o clube alvinegro está apenas um ponto na frente do Red Bull Bragantino, primeiro clube no Z-4.

O Corinthians encara o Palmeiras na próxima rodada. O clássico está marcado para a segunda-feira (31), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.