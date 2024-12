Torcedores do Corinthians celebram supensão de votação para o impeachment de Augusto Melo

A Justiça de São Paulo emitiu uma liminar suspendendo a votação para o impeachment de Augusto Melo, da presidência do Corinthians, que seria realizada nesta segunda-feira (2). A decisão fez os torcedores do clube celebrarem a permanência do atual mandatário nas redes sociais.

A liminar foi concedida pela desembargadora Clara Maria Araújo Xavier da 8ª Câmara de Direito Privado. O órgão atendeu um ofício emitido pelos apoiadores do presidente do Corinthians. A decisão recomenda a suspensão da votação até o fim do inquérito da Polícia Civil sobre um esquema de 'laranja' no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet, que patrocinou o clube nos primeiros seis meses da gestão do dirigente.

Através de postagens no "X", antigo Twitter, alguns corinthianos demostraram apoio a Augusto Melo e rejeição a oposição política dentro do clube. Além da repercussão favorável nas redes, o presidente alvinegro também teve apoio em massa das torcidas organizadas do clube, que marcaram presença no Parque São Jorge para se posicionarem contra o processo de impeachment. Confira abaixo:

