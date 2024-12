A Justiça de São Paulo emitiu uma liminar suspendendo a votação para impeachment de Augusto Melo da presidência do Corinthians, que seria realizada nesta segunda-feira (2). A decisão saiu poucos minutos após a primeira chamada da reunião com conselheiros, no Parque São Jorge, que definiria o afastamento do dirigente.

O pleito estava marcado para o Parque São Jorge, com a primeira chamada às 18h (de Brasília) e a segunda uma hora depois. O documento da Justiça defende que a eficácia da decisão terá efeitos irreparáveis ao presidente Augusto Melo.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e opositor de Augusto Melo, anunciou que acatou a decisão judicial e suspendeu a reunião. Torcedores que protestavam do lado de fora do Parque São Jorge fizeram festa ao saber da decisão.

Em atualização.

