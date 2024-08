Botafogo venceu o jogo de ida das oitavas da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 14:50 • São Paulo (SP)

Botafogo visita o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para levar um pouco da festa carioca, o Glorioso criou um serviço "de luxo" para alguns torcedores acompanharem o jogo em São Paulo (SP). Informação divulgada pelo jornal "O Globo".

Incluso no pacote, o torcedor botafoguense conta com passagens, ingressos para o jogo e hospedagem, a mesma da delegação. Além de viajar em voo fretado pelo Botafogo, junto com os jogadores e a comissão técnica. Assim, foi recomendado aos torcedores que adquirirem o pacote que evitem perturbar os jogadores.

No entanto, o serviço é limitado e conta com apenas 20 vagas disponíveis. Com custo total de R$ 4.900, a viagem está prevista para esta terça-feira (20), e a volta será no início do dia após a partida, dia 22 de agosto.