Escalação: com Danilo no banco, Botafogo está definido contra o Cruzeiro

O técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo com o Cruzeiro, neste domingo (3), a partir das 16h (de Brasília). Contratação mais cara da história do clube, o volante Danilo está relacionado para a partida, mas vai iniciar no banco.

Sétimo colocado no Brasileirão, o time alvinegro pode até mesmo ingressar no G-4 caso supere a equipe mineira, vice-líder, no Nilton Santos. O Botafogo vem de uma sequência de três vitórias e dois empates no campeonato e, no meio de semana, bateu o Bragantino por 2 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o duelo com o Cruzeiro, Davide Ancelotti definiu a escalação do Botafogo com John; Vitinho, Barboza, Kaio Fernando e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

Escalação do Cruzeiro também definida para enfrentar o Botafogo

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim não conta com Fagner, que sofreu fratura na fíbula da perna direita. Além dele, João Marcelo e Matheus Henrique também estão fora por lesão.

O time vai a campo no Nilton Santos com Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson.

Apesar da vice-liderança do Brasileirão, o Cruzeiro vem de uma sequência de três jogos sem vitória e busca a recuperação diante do Botafogo.

A arbitragem do jogo é de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO).

