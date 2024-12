Torcedor do Botafogo cai de carro em movimento e se acidenta em festa; veja

A cena da queda de um torcedor do Botafogo de cima de um carro viralizou nas redes sociais no último domingo (1). A caminho da festa na Enseada de Botafogo após a conquista da Libertadores, o homem tentou subir em um veículo em movimento com outros torcedores e acabou caindo forte no asfalto. Alguns segundos após o acidente, o torcedor entrou em outro automóvel. Confira no vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas