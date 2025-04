O técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo com o São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. A principal novidade no time que entra em campo no Estádio Nilton Santos é Matheus Martins.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O atacante substitui Patrick de Paula, que vira opção no banco de reservas. Quem também é opção entre os substitutos é Danilo Barbosa, recuperado de lesão. Além disso, a dúvida na escalação do Glorioso para o jogo desta noite era na lateral-esquerda, que tem Cuiabano como titular e Alex Telles na reserva.

Vindo de derrota para o Bragantino na última rodada, o Botafogo precisa vencer o São Paulo para não começar a se distanciar da parte de cima da tabela. O desempenho do time até aqui no Campeonato Brasileiro é apenas regular, com um empate, uma vitória e uma derrota.

continua após a publicidade

A principal preocupação de Renato Paiva para o jogo desta quarta é com o setor ofensivo. O Botafogo tem marcado poucos gols nesta temporada. Mesmo assim, o treinador não promoveu nenhuma alteração no trio ofensivo, que continuará com Artur, Igor Jesus e Savarino

Botafogo x São Paulo: escalações

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins.

continua após a publicidade

Por sua vez, Luis Zubeldía definiu o São Paulo com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cedric, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Alves, Ferreirinha e Calleri.

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro