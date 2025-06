Torcedores dividem opinões sobre melhor em campo em Brasil x Paraguai

A Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Com o resultado, o Brasil confirmou a classificação para a próxima Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, os torcedores debateram sobre o melhor jogador em campo no triunfo contra o time paraguaio.

Os brasileiros apontaram diversos destaques dentro de campo no confronto. Os nomes mais citados foram o do meia Bruno Guimarães, do zagueiro Alexsandro Ribeiro e do atacante Gabriel Martinelli. Todos os três foram bastantes elogiados no último confronto da Seleção Brasileira desta Data Fifa. Veja a repercussão abaixo:

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A classificação para o próximo Mundial aconteceu no dia do aniversário do técnico Carlo Ancelotti. Com a vitória sobre o Paraguai, o Brasil foi a 25 pontos e assumiu a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Por outro lado, o time paraguaio ficou com 24 pontos, caiu para quinta posição e ainda não confirmou a vaga para a Copa do Mundo.

O confronto desta terça-feira (10) também marcou a segunda partida de Ancelotti na Seleção Brasileira. Antes, ele havia comandado o time no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Na próxima Data Fifa, em setembro, o Brasil recebe o Chile e viaja até a Bolívia, encerrando a sua participação nas Eliminatórias, sem Vini Jr, suspenso pelo acúmulo de cartões. Já o Paraguai tem o Equador em casa e fecha a competição fora de casa, diante do Peru.

