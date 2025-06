Rizek chama a atenção de titular da Seleção Brasileira: ‘Precisa de um intensivão’

A Seleção Brasileira venceu o primeiro tempo contra o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o jornalista André Rizek chamou atenção do atacante Vini Jr, que apesar de ter sido o autor do gol da vitória momentânea, também recebeu um amarelo. Com a advertência, ele ficou suspenso da próxima partida.

A advertência do camisa 10 da Seleção Brasileira aconteceu aos 27 minutos da primeira etapa. No lance, Vini realizou uma entrada faltosa no meia Enciso. O árbitro Facundo Tello não pensou duas vezes para aplicar o cartão amarelo ao brasileiro.

Através de uma publicação nas redes sociais, André Rizek analisou o lance. O comunicador expôs a frustração do cenário. Com a advertência, Vini foi suspenso do próximo compromisso da Seleção Brasileira, que voltará a campo contra o Chile, no dia 9 de setembro, novamente pelas Eliminatórias.

- Vini suspenso com esse cartão (bobo, à toa). Nossa craque precisa de um intensivão pra levar menos cartões na Seleção, urgente. Na Copa América, já não tivemos ele no jogo decisivo contra o Uruguai. Brasil precisa demais dele, pra perdê-lo por tão pouco - publicou o jornalista.

Seleção Brasileira

Com o resultado momentâneo de 1 a 0 sobre o Paraguai, a Seleção Brasileira vai se classificando para a próxima Copa do Mundo de 2026. Para o cenário se concretizar, a equipe de Carlo Ancelotti precisa confirmar a vitória, tendo em vista que o Uruguai venceu o Venezuela.

