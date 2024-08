Copiar Link

Publicada em 21/08/2024 - 01:44

O Corinthians conquistou a classificação às quartas de final da Sul-Americana ao bater o Bragantino nos pênaltis, mas isso não isentou as críticas de parte da torcida ao técnico Ramón Díaz.

De acordo com comentários da Fiel nas redes sociais, a queda de rendimento do Timão no segundo tempo é passível de questionamentos, especialmente após o bom desempenho na primeira etapa. E isso teria acontecido em razão de escolhas do treinador. De acordo com torcedores, Ramón Díaz recuou demais o time enquanto vencia por 1 a 0 e fez substituições ruins.

Ramón Díaz foi criticado em jogo do Corinthians contra o Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Bragantino virou a partida para 2 a 1, igualando o placar do jogo de ida. O Timão contou com o brilho de Hugo Souza nos pênaltis, que defendeu três cobranças, e conseguiu a vaga.

Veja reações da torcida do Corinthians sobre Ramón Díaz!

✅ FICHA TÉCNICA - Corinthians 1 (5) x (4) 2 Bragantino

Oitavas de Final - Sul-Americana

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Richard Ortiz (COL)

🟨 Cartões amarelos: Giovane (Corinthians); Evangelista, Jadsom e Mosquera (Bragantino)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Rodrigo Garro (Corinthians); Luan Cândido e Eduardo Sasha (Bragantino)

⚽ Pênaltis convertidos: Garro, Bidu, Pedro Henrique, Wesley e Gustavo Henrique (Corinthians); Sasha, Evangelista, Luan Cândido, Thiago Borbas (Bragantino)

❌ Pênaltis perdidos: André Ramalho e Ryan (Corinthians); Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes (Bragantino)

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá; Fagner (Matheuzinho), Charles (Breno Bidon), Ryan, Rodrigo Garro, Igor Coronado (Wesley) e Matheus Bidu; Giovane (Pedro Henrique).

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Fabricio; Nathan Mendes (Mosquera), Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jhon Jhon (Guilherme Lopes), Lucas Evangelista e Lincoln (Jadsom); Eduardo Sasha, Thiago Borbas e Vitinho (Hurtado).