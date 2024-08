Mesmo com a classificação, Ramón Díaz se diz preocupado com Corinthians: ‘Temos que saber sofrer’

Ramón Diaz está preocupado com a oscilação do Corinthians (Fofo: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 01:48 • São Paulo (SP)

Foi com sofrimento que o Corinthians se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (20), na Neo Química Arena. E a queda de rendimento e os dois gols do Bragantino no segundo tempo, que viraram o placar e levaram a decisão para os penaltis, são motivo de preocupação para o técnico Ramón Díaz.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Depois da conquista da vaga, o treinador afirmou que o time "não soube lidar" com a pressão que o adversário impôs depois do intervalo, que mudou o cenário que parecia ser de classificação no tempo normal com a boa atuação e a vitória parcial na primeira etapa da partida com gol de Rodrigo Garro.

- Gostei muito do primeiro tempo e de como a equipe vem trabalhando e vem crescendo. Mas também me preocupou o segundo tempo. O time não soube lidar. Me preocupa. Não adianta só jogar quarenta e cinco minutos, tem que ser noventa - disse Ramón Diaz ao ser questionado sobre a mudança de postura do Corinthians.

O jogo de volta das oitavas da Sul-Americana na Neo Química Arena contra o Bragantino teve características parecidas com a ida em Ribeirão Preto na semana anterior. Na ocasião, o Corinthians também foi elogiado pela primeira etapa e o bom desempenho com dois gols, mas viu o time de Bragança ser superior na segunda metade da partida e quase empatar o placar.

- O time vem em muito bom nível desde ultimo jogo. Mas tem que ter mentalidade copeira. Para ter a mentalidade copeira tem que mudar. Temos que saber sofrer mais. E temos que sair para jogar. Se saímos para jogar, podemos competir - cobrou.

O Corinthians de Ramón Díaz volta a campo no domingo (25), pelo campeonato brasileiro. O alvinegro enfrenta o vice líder Fortaleza às 16 horas no Castelão pela 24ª rodada para tentar sair da zona de rebaixamento.