Lance de Hugo Moura em Santos x Vasco revolta torcedores: ‘Deu sorte’

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão

Hugo Moura foi criticado em Santos x Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
16:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santos e Vasco se enfrentam, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro minuto da partida, o volante Hugo Moura flertou com uma expulsão ao acertar a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. A dividida do jogador gerou críticas de torcedores do Cruzmaltino.

O crônometro não tinha marcado nem um minuto completo, quando o camisa 9 do Santos dominou uma bola no meio de campo, e ao tentar realizar um pivo, foi atingido no rosto por Hugo Moura. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel aplicou apenas um cartão amarelo. O VAR não entrou em ação.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco criticaram a entrada do volante. Alguns se mostraram surpresos pelo fato do atleta não ter recebido um cartão vermelho no lance. Veja a repercussão abaixo:

