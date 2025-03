Torcedores detonam Dorival por atuação do Brasil contra a Colômbia: ‘Patético’

A atuação do Brasil diante da Colômbia nesta quinta-feira (20) rendeu críticas ao técnico Dorival Júnior na web. O duelo, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, foi para o intervalo empatado por 1 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Via redes sociais, torcedores detonaram o comandante da Seleção Brasileira. Na rede social "X" (antigo Twitter), o nome do treinador se tornou o assunto mais comentado do país durante a partida contra os colombianos.

Confira abaixo comentários sobre Dorival Júnior em Brasil x Colômbia

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

13° RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS DA COPA DO MUNDO 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília;

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv.

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, João Pedro e Vini Jr.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas; Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica; Lerma, Richard Ríos, John Árias e James Rodríguez; Jhon Córdoba e Luís Diaz.

