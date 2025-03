Saída de Gerson em Brasil x Colômbia desespera torcedores do Flamengo: ‘Trauma’

Um dos principais jogadores do Flamengo, Gerson deixou o campo com dores nesta quinta-feira (20) no jogo entre Brasil e Colômbia, no Mané Garrincha. A saída do meia no jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo causou desespero em torcedores do Rubro-Negro nas redes sociais.

Gerson se queixou de dores musculares e deixou o gramado bastante abatido. Joelinton entrou no lugar do jogador do Flamengo e acabou falhando no gol da Colômbia. Após o título do Cariocão, o Rubro-Negro agora encara o Internacional, na primeira rodada do Brasileirão, no dia 29.

Veja o comentário dos torcedores nas redes: