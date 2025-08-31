Torcedores destacam atuação de Coutinho em Vasco x Sport: ‘Joga mais que Neymar’

Buscando um respiro na tabela de classificação, o Vasco vai vencendo o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor segundo do gol vascaíno, a atuação do meia Philippe Coutinho está sendo bastante exaltada nas redes sociais.

Principal responsável pelas ações ofensivas da equipe, o camisa 10 vem se destacando neste Campeonato Brasileiro. Após assistência de Nuno Moreira, Coutinho chegou ao terceiro gol na competição. Os dois primeiros foram marcados na goleada por 6 a 0, contra o Santos.

No entanto, um lance que poderia mudar o rumo da partida, incomodou os torcedores. Logo após Nuno Moreira abrir o placar, o árbitro Raphael Claus assinalou pênalti para o Sport. Inconformado, o zagueiro Lucas Freitas detonou a decisão da arbitragem.

Após balançar as redes contra o Sport, os vascaínos usaram as redes sociais para enaltecer a atuação de Coutinho. Para alguns deles, o meia está num momento melhor que o craque Neymar. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Vasco vai saindo da zona de rebaixamento e chega a 15ª posição neste Campeonato Brasileiro, com 22 pontos somados. Com a paralisação para a Data Fifa, a equipe terá mais de uma semana para se preparar para o confronto decisivo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no próximo dia 11 de setembro, no Nilton Santos.

