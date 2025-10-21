menu hamburguer
Hulk sempre marcou contra o del Valle, e usa trunfo para acabar com jejum

Jogador marcou nas duas vezes que enfrentou os equatorianos

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/10/2025
05:00
imagem cameraHulk contra o Independiente del Valle em 2022 (reprodução)
Nesta terça-feira (20), o Atlético encara o Independiente del Valle às 21h30, no estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Hulk tenta acabar jejum de gols e conta com bons números contra a equipe equatoriana.
Nesta terça-feira (20), o Atlético encara o Independiente del Valle às 21h30, no estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Hulk tenta acabar jejum de gols e conta com bons números contra a equipe equatoriana.

A fase do ídolo atleticano não é boa, além das atuações ruins, o jejum de gols vem aumentando a cada partida. Já são 13 jogos sem encontrar o caminho das redes, o último gol foi na ida das oitavas de final da Sul Americana contra o Godoy Cruz, no dia 14 de Agosto.

Hulk x Independiente del Valle

Para acabar com o jejum, nada melhor que enfrentar uma equipe na qual Hulk sempre marcou. Nos dois jogos que disputou contra o del Valle, o artilheiro atleticano fez três gols. Confira as partidas:

Independiente del Valle-EQU 1 x 1 Atlético - Fase de Grupos Libertadores 2022 (1 gol de Hulk)
Atlético 3 x 1 Independiente del Valle-EQU - Fase de Grupos Libertadores 2022 (2 gols de Hulk)

Hulk marcou duas vezes contra o Independiente del Valle no Mineirão em 2022( Foto: reprodução)

Atlético na Sul Americana

O Atlético estava no grupo H da competição, ao lado de Cienciano (PER), Caracas (VEN), e Deportes Iquique (CHI). O time teve uma fase de grupos abaixo do esperado ficando apenas em segundo e classificando para os playoffs da competição, onde eliminou o Atlético Bucaramanga e avançou as oitavas.

Nesta fase eliminou o Godoy Cruz da Argentina vencendo os dois jogos, em casa e fora. Já nas quartas, passou pelo Bolívar (BOL), empatando fora na altitude, e buscando a classificação em casa em um jogo dramático, na qual o time buscou o gol apenas nos acréscimos com Bernard.

