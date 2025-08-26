Torcedores de grande inglês pedem contratação de Paquetá: ‘Encaixe perfeito’
Meia brasileiro voltou mostrando seu cartão de visitas na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O West Ham tem desanimado seus torcedores neste início de temporada 2025/26. Os londrinos vêm de uma goleada para o rival Chelsea, e segue sem vencer nesta edição de Premier League. Nesta terça-feira (26), a equipe perdeu de virada para o Wolverhampton, por 3 a 2, na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa.
Newcastle recebe outro “não” por camisa 9 da Premier League
Futebol Internacional
Ex-Corinthians vira alvo de polêmica entre técnico e dono de clube da Premier League
Futebol Internacional
Premier League domina setor da Seleção Brasileira com 100% dos convocados
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em meio a sequência negativa de resultados, os torcedores podem festejar o retorno do brasileiro Lucas Paquetá. O meia retornou aos gramados ingleses em boa forma e chegou ao segundo consecutivo pela equipe, na derrota para o Wolves, nesta terça-feira (26). O camisa 10 também deixou sua marca contra o Chelsea.
Diante da boa fase, alguns clubes monitoram a situação de Paquetá no West Ham. Desta vez, os torcedores do Tottenham pediram a contratação do brasileiro, após uma notícia do jornal inglês Daily Mail de que o meia teria se tornado alvo do clube. Confira as reações nas redes sociais.
Tradução: Lucas Paquetá é um torcedor de infância do Tottenham. Seria criminoso NÃO trazê-lo. Tem essa sinergia com Richarlison e Kudus no ataque 3. A dinâmica seria surreal. Imagine o Savinho também.
Tradução: Lucas Paquetá para os Spurs… Sim, por favor! Ele não é apenas um ótimo jogador, mas também arrasaria toda a torcida do West Ham se levasse seus dois melhores jogadores neste verão por uma ninharia.
Tradução: Lookman e Paquetá são minhas duas últimas opções para esta janela, porém ambos os negócios envolveriam, de alguma forma, separar Daniel Levy do dinheiro.
Tradução: Paquetá seria a escolha perfeita para o Tottenham, mas algumas pessoas não estão prontas para essa conversa
Tradução: Paquetá comandando o show aqui, traga
Se por um lado o West Ham começou mal a temporada, o Tottenham está com 100% de aproveitamento. A equipe desbancou o poderoso Manchester City, no último sábado, e segue na disputa pela liderança da Premier League. Neste sábado (30), os Spurs recebem o Bournemouth, pela 3ª rodada da competição.
Confira os jogos da 3ª rodada na Premier League
Sábado (30/08)
Chelsea x Fulham, às 8h30 (de Brasília)
Wolverhampton x Everton, às 11h (de Brasília)
Tottenham x Bournemouth, às 11h (de Brasília)
Manchester United x Burnley, às 11h (de Brasília)
Sunderland x Brentford, às 11h (de Brasília)
Leeds United x Newcastle, às 13h30 (de Brasília)
Domingo (31/08)
Brighton x Manchester City, às 10h (de Brasília)
Nottingham Forest x West Ham, às 10h (de Brasília)
Liverpool x Arsenal, às 12h30 (de Brasília)
Aston Villa x Crystal Palace, às 15h (de Brasília)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias