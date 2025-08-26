O West Ham tem desanimado seus torcedores neste início de temporada 2025/26. Os londrinos vêm de uma goleada para o rival Chelsea, e segue sem vencer nesta edição de Premier League. Nesta terça-feira (26), a equipe perdeu de virada para o Wolverhampton, por 3 a 2, na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa.

Em meio a sequência negativa de resultados, os torcedores podem festejar o retorno do brasileiro Lucas Paquetá. O meia retornou aos gramados ingleses em boa forma e chegou ao segundo consecutivo pela equipe, na derrota para o Wolves, nesta terça-feira (26). O camisa 10 também deixou sua marca contra o Chelsea.

Diante da boa fase, alguns clubes monitoram a situação de Paquetá no West Ham. Desta vez, os torcedores do Tottenham pediram a contratação do brasileiro, após uma notícia do jornal inglês Daily Mail de que o meia teria se tornado alvo do clube. Confira as reações nas redes sociais.

Tradução: Lucas Paquetá é um torcedor de infância do Tottenham. Seria criminoso NÃO trazê-lo. Tem essa sinergia com Richarlison e Kudus no ataque 3. A dinâmica seria surreal. Imagine o Savinho também.

Tradução: Lucas Paquetá para os Spurs… Sim, por favor! Ele não é apenas um ótimo jogador, mas também arrasaria toda a torcida do West Ham se levasse seus dois melhores jogadores neste verão por uma ninharia.

Tradução: Lookman e Paquetá são minhas duas últimas opções para esta janela, porém ambos os negócios envolveriam, de alguma forma, separar Daniel Levy do dinheiro.

Tradução: Paquetá seria a escolha perfeita para o Tottenham, mas algumas pessoas não estão prontas para essa conversa

Tradução: Paquetá comandando o show aqui, traga

Se por um lado o West Ham começou mal a temporada, o Tottenham está com 100% de aproveitamento. A equipe desbancou o poderoso Manchester City, no último sábado, e segue na disputa pela liderança da Premier League. Neste sábado (30), os Spurs recebem o Bournemouth, pela 3ª rodada da competição.

Time do Tottenham comemora gol marcado sobre o Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)

Confira os jogos da 3ª rodada na Premier League

Sábado (30/08)

Chelsea x Fulham, às 8h30 (de Brasília)

Wolverhampton x Everton, às 11h (de Brasília)

Tottenham x Bournemouth, às 11h (de Brasília)

Manchester United x Burnley, às 11h (de Brasília)

Sunderland x Brentford, às 11h (de Brasília)

Leeds United x Newcastle, às 13h30 (de Brasília)

Domingo (31/08)

Brighton x Manchester City, às 10h (de Brasília)

Nottingham Forest x West Ham, às 10h (de Brasília)

Liverpool x Arsenal, às 12h30 (de Brasília)

Aston Villa x Crystal Palace, às 15h (de Brasília)