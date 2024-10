Torcedores de Flamengo e Corinthians detonam Daronco: ‘Vai ser difícil’

Anderson Daronco é alvo de reclamações de torcedores de Flamengo e Corinthians (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro (RJ)

No início do jogo entre Corinthians e Flamengo, a arbitragem virou centro das atenções com poucos minutos de bola rolando. O Rubro-Negro teve um gol anulado no VAR, mas já conta com Gerson amarelado por conta de uma falta no meio de campo.

Nas redes sociais, os torcedores de ambas as equipes detonaram o início da atuação do gaúcho, mas também a forma física do árbitro. Nenhum dos lados está satisfeito com as decisões tomadas dentro de campo.

Confira as reações na web: