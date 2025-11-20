menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores reagem a golaço em Juventude x Cruzeiro: 'Cruzou ou chutou?'

Lance aconteceu no início da partida

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
16:34
Jogadores do Juventude comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores do Juventude comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazeta Press)
  • Mais Notícias

Lutando por objetivos diferentes neste Campeonato Brasileiro, o Juventude abriu o placar contra o Cruzeiro com um golaço do lateral Marcelo Hermes, logo aos sete minutos da primeira etapa. Depois de receber com liberdade, o jogador acertou um chute de rara felicidade e encobriu o goleiro Cássio. Após o lance, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

Na primeira escapada em velocidade ao ataque, Marcelo Hermes recebeu com liberdade pela esquerda, levantou a bola para dentro da área e acertou um bonito chute para encobrir o goleiro Cássio. Cerca de sete minutos depois, o Juventude chegou ao segundo gol contra o Cruzeiro com Gabriel Taliari.

O gol marcado por Marcelo Hermes repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. A principal dúvida é se o lateral do Juventude tentou cruzar a bola ou arriscou a finalização da lateral do campo. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Juventude vai garantindo três pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento. Neste momento, a equipe vai chegando aos 35 pontos, um a menos que o Vitória, primeira equipe dentro da zona. Já o Cruzeiro segue estacionado na 3ª colocação, com 64 pontos somados.

Marcelo Hermes comemora gol pelo Juventude (Foto: Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazeta Press)
