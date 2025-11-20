Torcedores reagem a golaço em Juventude x Cruzeiro: 'Cruzou ou chutou?'
Lance aconteceu no início da partida
- Matéria
- Mais Notícias
Lutando por objetivos diferentes neste Campeonato Brasileiro, o Juventude abriu o placar contra o Cruzeiro com um golaço do lateral Marcelo Hermes, logo aos sete minutos da primeira etapa. Depois de receber com liberdade, o jogador acertou um chute de rara felicidade e encobriu o goleiro Cássio. Após o lance, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.
Escalações de Juventude x Cruzeiro: novidade de última hora na Raposa
Cruzeiro
IA crava resultados da 34ª rodada do Brasileirão: Juventude x Cruzeiro e Ceará x Internacional
Fora de Campo
Juventude x Cruzeiro: Ênio comenta gols na Série A e a busca para deixar o Z-4
Futebol Nacional
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na primeira escapada em velocidade ao ataque, Marcelo Hermes recebeu com liberdade pela esquerda, levantou a bola para dentro da área e acertou um bonito chute para encobrir o goleiro Cássio. Cerca de sete minutos depois, o Juventude chegou ao segundo gol contra o Cruzeiro com Gabriel Taliari.
O gol marcado por Marcelo Hermes repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. A principal dúvida é se o lateral do Juventude tentou cruzar a bola ou arriscou a finalização da lateral do campo. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Juventude vai garantindo três pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento. Neste momento, a equipe vai chegando aos 35 pontos, um a menos que o Vitória, primeira equipe dentro da zona. Já o Cruzeiro segue estacionado na 3ª colocação, com 64 pontos somados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias