Palmeiras e Flamengo estão empatando em 0 a 0 na grande final da Libertadores, na tarde deste sábado (29). No primeiro tempo, a atitude de um jogador deixou muitos rubro-negros na bronca nas redes sociais.

continua após a publicidade

Como era de se esperar, a final da Libertadores deixou os dois times pilhados no gramado do Monumental "U". No primeiro tempo, em um lance sem bola, Pulgar acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs.

➡️PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Palmeiras x Flamengo

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo não perdoaram a atitude de Erick Pulgar. Veja o lance e os comentários abaixo:

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Veja a atitude do jogador na final da Libertadores

Revanche entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).