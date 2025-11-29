menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Flamengo ficam indignados com decisão da arbitragem: 'Absurdo'

Lance polêmico aconteceu por volta dos 13 minutos do primeiro tempo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
19:19
Flamengo Libertadores Lima torcida
imagem cameraTorcedores do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na web, diversos torcedores do Flamengo ficaram revoltados com a decisão do árbitro Dario Herrera em advertir o camisa 23 do Palmeiras, Raphael Veiga, somente com um cartão amarelo após uma dura entrada em Jorge Carrascal. Na opinião de muitos rubro-negros, a punição ficou barata.

continua após a publicidade

🟥 PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Palmeiras x Flamengo

Comissão de arbitragem de Palmeiras x Flamengo:

Comandando o apito na final da Libertadores está o árbitro Dario Herrera (ARG) e na operação do VAR Héctor Paletta (ARG). O mando de campo é neutro e o jogo será realizado no Estadio Monumental "U" Marathon - Coloso de Ate, localizado na cidade de Lima, capital da República do Peru.

Árbitro Dario Herrera conversa com jogadores do Flamengo e do Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA/AFP)
Árbitro Dario Herrera conversa com jogadores do Flamengo e do Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

O que acontece em caso de empate nos 90 minutos?

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias