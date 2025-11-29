Na web, diversos torcedores do Flamengo ficaram revoltados com a decisão do árbitro Dario Herrera em advertir o camisa 23 do Palmeiras, Raphael Veiga, somente com um cartão amarelo após uma dura entrada em Jorge Carrascal. Na opinião de muitos rubro-negros, a punição ficou barata.

Comissão de arbitragem de Palmeiras x Flamengo:

Comandando o apito na final da Libertadores está o árbitro Dario Herrera (ARG) e na operação do VAR Héctor Paletta (ARG). O mando de campo é neutro e o jogo será realizado no Estadio Monumental "U" Marathon - Coloso de Ate, localizado na cidade de Lima, capital da República do Peru.

Árbitro Dario Herrera conversa com jogadores do Flamengo e do Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

O que acontece em caso de empate nos 90 minutos?

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).