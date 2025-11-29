Jornalistas não perdoam arbitragem em polêmica de Palmeiras x Flamengo: 'Grave'

Uma polêmica de arbitragem na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo não passou batida por muitos jornalistas na tarde deste sábado (29). Até aqui, a partida está empatada em 0 a 0 no estádio Monumental "U".

Como era de se esperar, a final da Libertadores deixou os dois times pilhados no gramado do Monumental "U". No primeiro tempo, em um lance sem bola, Pulgar acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs.

Nas redes sociais, muitos jornalistas se manifestaram sobre a decisão da arbitragem de não expulsar Pulgar em Palmeiras x Flamengo. Veja abaixo:

Argentino Dario Herrera apita a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis Acosta/AFP)

Veja os comentários de jornalistas sobre a polêmica

Revanche entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).