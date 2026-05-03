Jornal europeu se encanta por Thiago Silva, após título: 'Não é de desistir'

O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, foi alvo de elogios do jornal espanhol "Diario AS" após conquistar mais um título em sua carreira. A publicação destacou a trajetória do defensor, o apelidou de "O Monstro" e afirmou que o brasileiro não é de desistir, ressaltando que o futebol não tem limite de idade. O veterano levantou a taça com o Porto poucos meses após retornar à Europa na janela de transferências.

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Foi o 33º título da carreira de Thiago Silva, que já soma conquistas como uma Champions, uma Copa América, um Mundial de Clubes, sete títulos da Ligue 1 e uma Série A italiana. O zagueiro disputou apenas sete partidas pelos Dragões, mas já entrou para a história do clube.

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Diario AS se derrete por Thiago Silva

O Diario AS ressaltou que Thiago Silva "não é de desistir" e relembrou a sua carreira marcada pela superação. Desde que deixou o Brasil, passou por Porto B, Dínamo de Moscou, Fluminense, Milan, PSG, Chelsea, novamente Fluminense e agora Porto. Deixou sua marca em todos os clubes por onde passou, incluindo uma conquista histórica da Champions League pelo Chelsea.

Tradução: "Thiago Silva não é de desistir. Jogador lendário, desde que deixou o Brasil, nunca parou de lutar. Porto B, Dínamo de Moscou, Fluminense, Milan, PSG, Chelsea, Fluminense e novamente Porto . Deixou sua marca em todos os clubes por onde passou. Deixou o PSG, onde era capitão e uma lenda, para conquistar a Liga dos Campeões com o clube londrino, uma conquista histórica. Agora, alcançou mais um marco com os Dragões, onde disputou apenas sete partidas, mas que já entraram para a história. O clube só tem palavras de gratidão para o veterano."

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Após a conquista, o zagueiro brasileiro se emocionou ao lembrar do retorno à Europa e das dificuldades enfrentadas. Thiago Silva admitiu que não esperava voltar ao continente, especialmente a um clube onde viveu um dos piores momentos pessoais de sua carreira.

Thiago Silva foi desfalque do Porto (Foto: Instagram/Porto)

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