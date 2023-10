A Copa Acerj é realizada anualmente em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um campo society. A Cazé TV conquistou o título logo no primeiro ano de participação. A equipe do Lance!, em parceria com a rádio Transamérica, participou da atual edição, sendo derrotada pela equipe da Sintonia Esportiva, que ficou com o vice-campeonato na grande final.