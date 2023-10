Além de Vinícius Júnior, as investigações do caso de racismo que aconteceu no estádio Mestalla durante a partida entre Real Madrid x Valencia, apontaram que o zagueiro Éder Militão também sofreu injúrias raciais. O jogador foi convocado pela Tribunal da Espanha para testemunhar como vítima. Sendo assim, ele e Vini irão comparecer à Justiça espanhola no dia 21 de novembro.