Torcedor se revolta com gol de ex-Corinthians pelo Vasco: ‘Nem pagou ainda’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro

Após a derrota do Corinthians para o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), pelo Brasileirão, o influencer Caio Coelho comentou suas opiniões sobre a partida. O torcedor faz parte do Cria Lab do Lance!.

Esperando por Ramón Díaz para assumir o comando técnico do clube, Caio deixou claro que a briga do Timão é para não cair no Brasileirão. O torcedor ainda utilizou a famosa expressão do argentino, "NO VA A BAJAR", mostrando que o treinador é uma grande esperança de recuperação.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É, meus amigos, mais uma atuação apática, apática, deplorável, lastimável, lamentável da equipe do Corinthians, que não tem um padrão de jogo. Sistema defensivo preocupa, o sistema ofensivo também preocupe muito, um time que não consegue trocar três passes sequer, um time totalmente perdido dentro de campo. E vamos ver se com essa chegada do técnico Ramón Díaz, as coisas vão voltar ao normal. Para pelo menos começar a jogar bola. O Corinthians não perdia para o Vasco em São Januário desde 2010. Desde 2010, e a gente já teve times nesse mesmo nível, times ruins, e conseguimos sair de lá vitoriosos. O que a gente viu hoje foi só reflexo do que está sendo o Corinthians em 2024, um time totalmente perdido, desajustado dentro de campo. Tomar um gol para o Lucas Piton, que o Vasco até hoje não pagou ele para o Corinthians, não pagou o valor que eles compraram. Tomamos um gol da nossa cria do Terrão e ainda tomamos um golaço de falta no final do jogo. Tá complicado, viu? A gente tem a perspectiva de dias melhores com os reforços que estão vindo, mas nesse atual cenário, a gente segue abrindo ainda a zona de rebaixamento. Preocupa e muito. Preocupa e muito. Tem que mudar essa postura. Eu espero que com essa chegada do Ramón Díaz as coisas se ajustem. Mas o que aconteceu hoje em São Januário foi triste. Foi triste de ver o que o Corinthians está se tornando. Então salvem o Corinthians, tá? Salvem o Corinthians, porque o tamanho que essa instituição representa no cenário nacional, sul-americano e mundial é um absurdo. Não podem deixar acontecer o que está rolando. Não podem deixar acontecer o que está rolando. Jogadores, tem que tomar uma postura dentro de campo, tem que sentir a camisa do Corinthians, tem que respirar o Corinthians. Coisa que a gente não está vendo. Tem que mudar para ontem. Se não, lá em dezembro a nossa conversa vai ser outra. Não vai ser sobre planejamentos futuros, prósperos para 2025, mas sim pensando em outra coisa que vocês sabem bem o que aconteceu lá em 2007.