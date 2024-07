Torcedores do Palmeiras se preocupam com lesão de Richard Rios: ‘Que não seja grave’

Richard Rios deixou o jogo entre Colômbia e Uruguai de maca por conta de uma lesão (GRANT HALVERSON/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques da Colômbia na Copa América, o meia Richard Rios deixou o campo da semifinal do torneio lesionado. O atleta sofreu uma entrada dura no segundo tempo e não aguentou as dores.

Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras não esconderam a preocupação com uma das principais peças da equipe de Abel Ferreira. O Verdão aguarda o jogador na próxima semana para ser reintegrado ao elenco e focar na disputa do Brasileirão.

Confira as reações na web: