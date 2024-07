Rafael Paiva conquista mais uma vitória no comando do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco estão encantados com as atuações da equipe comandada por Rafael Paiva. Para os vascaínos, o trabalho do técnico cruz-maltino não é só um "feijão com arroz", mas sim uma "feijoada completa". Confira as reações abaixo.

