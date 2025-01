Em entrevista ao podcast "De cara com o cara", do ex-jogador Romário, Neymar Jr. revelou desafios nas relações internas no Paris Saint-Germain (PSG). O atacante, agora no Al Hilal da Arábia Saudita, contou que a chegada de Messi ao clube francês gerou ciúmes de Mbappé pela relação próxima do brasileiro com o argentino.

continua após a publicidade

➡️Romário detona nível de jogadores do Brasileirão em bate-papo com Neymar

Após as declarações de Neymar, que viralizaram na imprensa internacional, um vídeo circulou nas redes sociais, mostrando Neymar, aparentemente, ignorando Mbappé para fazer dupla com o Messi. O vídeo, que alcançou mais de 100 mil visualizações no X, reforça uma possível preferência do brasileiro pelo argentino, com quem já tinha uma forte ligação desde os tempos de Barcelona. Veja o vídeo abaixo:

No podcast, Neymar também destacou que o PSG foi prejudicado por uma briga de egos.

- Ego é bom, só que você tem que saber que você não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa - disse o jogador em entrevista a Romário publicada a última nesta quinta-feira (17).

continua após a publicidade

Mbappé e Neymar em ação pelo PSG (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas