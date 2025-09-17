TNT Sports terá exclusividade na transmissão da cerimônia da Bola de Ouro 2025

A TNT Sports transmite com exclusividade a cerimônia da Bola de Ouro 2025, na próxima segunda-feira (22), a partir das 15h (de Brasília). Este é o terceiro ano consecutivo que a emissora exibe a premiação mais importante da temporada. O evento estará disponível nas plataformas digitais da emissora, com transmissão exclusiva no Youtube.

A premiação que elege o melhor jogador da temporada 2024/25, será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. A correspondente internacional da TNT Sports, Clara Albuquerque, estará in loco acompanhando todos os detalhes da premiação, com direito a entrevista com os astros da noite. No estúdio da TNT Sports, Taynah Espinoza, André Henning, Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler comandam a transmissão.

Ao longo da cerimônia, serão eleitos o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada 2024/25. Além de serem entregues o Troféu Yashin, para melhor goleiro e melhor goleira, o Troféu Kopa, para melhor jogador e melhor jogadora sub-21, o Troféu Gerad Müller, para jogador e jogadora com mais gols na temporada, o Troféu Johan Cruyff, de melhor técnico de futebol masculino e de futebol feminino, o Prêmio Sócrates, que reconhece iniciativas sociais e de solidariedade, entre outros.

Nesta edição da Bola de Ouro, dois brasileiros estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador da temporada: Raphinha (Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid). No futebol feminino, Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) concorrem ao mesmo troféu. Alisson, goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, está indicado ao Troféu Yashin, Estevão, do Chelsea, disputa o Troféu Kopa, Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, concorre ao prêmio de melhor treinador, e o Botafogo disputa o troféu de melhor clube da temporada.

A TNT Sports reforça sua força no ambiente digital, com a transmissão exclusiva e gratuita da premiação. Primeiro canal de esportes a atingir a marca de 10 milhões de inscritos no Youtube, no Brasil, a emissora conta com uma média de 390 milhões de interações mensais em suas redes sociais.

Agenda da TNT Sports para a cobertura da Bola de Ouro 2025

Segunda-feira (22/09)

15h - Tapete Vermelho (YouTube TNT Sports e TNT)

16h - Cerimônia Bola de Ouro 2025 (YouTube TNT Sports e TNT)

18h - Pós-show (YouTube TNT Sports e TNT)

19h - Encerramento (YouTube TNT Sports e TNT)