menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

TNT Sports terá exclusividade na transmissão da cerimônia da Bola de Ouro 2025

Evento será exibido gratuitamente no perfil da emissora no Youtube

TNT Sports - Logo
imagem cameraLogo da TNT Sports (Foto: Divulgação/TNT Sports)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
19:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

A TNT Sports transmite com exclusividade a cerimônia da Bola de Ouro 2025, na próxima segunda-feira (22), a partir das 15h (de Brasília). Este é o terceiro ano consecutivo que a emissora exibe a premiação mais importante da temporada. O evento estará disponível nas plataformas digitais da emissora, com transmissão exclusiva no Youtube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A premiação que elege o melhor jogador da temporada 2024/25, será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. A correspondente internacional da TNT Sports, Clara Albuquerque, estará in loco acompanhando todos os detalhes da premiação, com direito a entrevista com os astros da noite. No estúdio da TNT Sports, Taynah Espinoza, André Henning, Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler comandam a transmissão.

Ao longo da cerimônia, serão eleitos o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada 2024/25. Além de serem entregues o Troféu Yashin, para melhor goleiro e melhor goleira, o Troféu Kopa, para melhor jogador e melhor jogadora sub-21, o Troféu Gerad Müller, para jogador e jogadora com mais gols na temporada, o Troféu Johan Cruyff, de melhor técnico de futebol masculino e de futebol feminino, o Prêmio Sócrates, que reconhece iniciativas sociais e de solidariedade, entre outros.

continua após a publicidade

Nesta edição da Bola de Ouro, dois brasileiros estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador da temporada: Raphinha (Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid). No futebol feminino, Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) concorrem ao mesmo troféu. Alisson, goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, está indicado ao Troféu Yashin, Estevão, do Chelsea, disputa o Troféu Kopa, Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, concorre ao prêmio de melhor treinador, e o Botafogo disputa o troféu de melhor clube da temporada.

A TNT Sports reforça sua força no ambiente digital, com a transmissão exclusiva e gratuita da premiação. Primeiro canal de esportes a atingir a marca de 10 milhões de inscritos no Youtube, no Brasil, a emissora conta com uma média de 390 milhões de interações mensais em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Agenda da TNT Sports para a cobertura da Bola de Ouro 2025

Segunda-feira (22/09)

15h - Tapete Vermelho (YouTube TNT Sports e TNT) 

16h - Cerimônia Bola de Ouro 2025 (YouTube TNT Sports e TNT) 

18h - Pós-show (YouTube TNT Sports e TNT) 

19h - Encerramento (YouTube TNT Sports e TNT)

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias