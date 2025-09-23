TNT Sports atinge marca expressiva com transmissão da Bola de Ouro; confira

A TNT Sports alcançou números expressivos com a transmissão exclusiva da Cerimônia da Bola de Ouro 2025 em seu canal do YouTube, na última segunda-feira (22). No total, foram 6 milhões de visualizações, 1,4 milhão de espectadores simultâneos no maior pico e 2,3 milhões de horas assistidas.

O perfil da marca esportiva, que atualmente conta com 12,3 milhões de inscritos, conquistou 97 mil novos seguidores após o evento, o que foi considerado o 2º melhor dia de sua história nesse aspecto, ficando atrás apenas da final da UEFA Champions League 2019/20, durante a Pandemia de COVID-19. Na ocasião, somou-se um total de 99 mil novas inscrições.

Nos últimos 7 dias, a TNT Sports obteve um alto engajamento com os conteúdos sobre a cerimônia. Foram 327 milhões de impressões, 12,5 milhões de interações e 88 milhões de visualizações nos vídeos. Além disso, a marca esportiva chegou a 11 milhões de seguidores em seu perfil do TikTok, que fez uma live durante a premiação, alcançado um pico de 205 mil espectadores simultâneos.

Nesta temporada, Ousmane Dembelé, do PSG, foi eleito o melhor e Aitana Bonmatí, do Barcelona, venceu na categoria de melhor jogadora.

Critérios da Bola de Ouro

A premiação considera o desempenho ao longo da temporada europeia, abrangendo o segundo semestre de um ano até o primeiro semestre do ano seguinte. Para a escolha do vencedor, 30 jogadores são indicados à Bola de Ouro, sendo seus nomes submetidos à votação por um corpo jornalístico: 100 profissionais para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país presente no top 100 do ranking da Fifa, ou top 50 na categoria feminina, conta com um jornalista representante na votação do prêmio individual mais prestigioso do futebol mundial. Cada votante elabora um top 10, no qual cada posição atribui uma pontuação específica aos atletas escolhidos.

Três critérios hierárquicos orientam os votos. O principal é o desempenho individual e o impacto decisivo do atleta. Em seguida, são considerados os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, avaliam-se elegância e fair play.