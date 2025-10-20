TNT aumenta audiência com início da Champions League 2025

A UEFA Champions League tem sido um sucesso de transmissão para a TNT Sports. A competição chega nesta semana a terceira rodada da fase de liga, e o canal da TV por assinatura já alcançou números expressivos com o início da competição. Até o momento, o canal atingiu um aumento de 69% de espectadores em comparação com o mesmo período da última edição.

O confronto entre Barcelona e PSG, do último dia 1 de outubro, válido pela 2ª rodada do torneio europeu, registrou a maior audiência das transmissões da primeira fase. Os números, registrados pela empresa Kantar Ibope Media Brasil, não superam apenas essa temporada, mas também, todas as outras recentes desde a temporada de 2021/22.

A partir da próxima terça-feira, dia 21 de outubro, a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma da terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A plataforma de streaming HBO Max exibe todos os 18 jogos, enquanto os canais TNT e Space apresentam partidas selecionadas.

Jogos da Champions League

Confira a agenda de jogos da terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26:

Terça-feira, 21/10

TNT e HBO Max

12h30 - Pré-Jogo

13h45 – Barcelona x Olympiacos

16h – Arsenal x Atlético de Madrid

18h – Melhor da Liga

18h45 - Último Lance

19h45 – Encerramento

Space e HBO Max

13h30 - Pré-Jogo

13h45 – Kairat x Pafos

16h – Villarreal x Manchester City

18h – Encerramento

HBO Max

15h45 - Pré-Jogo

16h – Bayer Leverkusen x PSG

16h - Newcastle x Benfica

16h – Copenhagen x Borussia Dortmund

16h – Union Saint-Gilloise x Inter de Milão

16h – PSV x Napoli

18h - Encerramento

Quarta-feira, 22/10

TNT e HBO Max

12h30 – Pré-Jogo

13h45 – Athletic x Qarabag

16h – Real Madrid x Juventus

18h – Melhor da Liga

18h45 – Último Lance

19h45 – Encerramento

Space e HBO Max

13h30 - Pré-Jogo

13h45 – Galatasaray x Bodo Glimt

16h - Frankfurt x Liverpool

18h – Encerramento

HBO Max

15h45 - Pré-Jogo

16h – Chelsea x Ajax

16h – Bayern de Munique x Club Brugge

16h – Monaco x Tottenham

16h – Sporting x Olympique de Marseille

16h – Atalanta x Slavia Praga

18h – Encerramento