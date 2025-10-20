TNT aumenta audiência com início da Champions League 2025
Torneio europeu é sucesso no canal da TV fechada
A UEFA Champions League tem sido um sucesso de transmissão para a TNT Sports. A competição chega nesta semana a terceira rodada da fase de liga, e o canal da TV por assinatura já alcançou números expressivos com o início da competição. Até o momento, o canal atingiu um aumento de 69% de espectadores em comparação com o mesmo período da última edição.
O confronto entre Barcelona e PSG, do último dia 1 de outubro, válido pela 2ª rodada do torneio europeu, registrou a maior audiência das transmissões da primeira fase. Os números, registrados pela empresa Kantar Ibope Media Brasil, não superam apenas essa temporada, mas também, todas as outras recentes desde a temporada de 2021/22.
A partir da próxima terça-feira, dia 21 de outubro, a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma da terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A plataforma de streaming HBO Max exibe todos os 18 jogos, enquanto os canais TNT e Space apresentam partidas selecionadas.
Jogos da Champions League
Confira a agenda de jogos da terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26:
Terça-feira, 21/10
TNT e HBO Max
12h30 - Pré-Jogo
13h45 – Barcelona x Olympiacos
16h – Arsenal x Atlético de Madrid
18h – Melhor da Liga
18h45 - Último Lance
19h45 – Encerramento
Space e HBO Max
13h30 - Pré-Jogo
13h45 – Kairat x Pafos
16h – Villarreal x Manchester City
18h – Encerramento
HBO Max
15h45 - Pré-Jogo
16h – Bayer Leverkusen x PSG
16h - Newcastle x Benfica
16h – Copenhagen x Borussia Dortmund
16h – Union Saint-Gilloise x Inter de Milão
16h – PSV x Napoli
18h - Encerramento
Quarta-feira, 22/10
TNT e HBO Max
12h30 – Pré-Jogo
13h45 – Athletic x Qarabag
16h – Real Madrid x Juventus
18h – Melhor da Liga
18h45 – Último Lance
19h45 – Encerramento
Space e HBO Max
13h30 - Pré-Jogo
13h45 – Galatasaray x Bodo Glimt
16h - Frankfurt x Liverpool
18h – Encerramento
HBO Max
15h45 - Pré-Jogo
16h – Chelsea x Ajax
16h – Bayern de Munique x Club Brugge
16h – Monaco x Tottenham
16h – Sporting x Olympique de Marseille
16h – Atalanta x Slavia Praga
18h – Encerramento
