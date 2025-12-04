Maracanã em festa: Flamengo repete dobradinha de 2019 e conquista o enea do Brasileirão

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira (3) e confirmou o título do Campeonato Brasileiro. A conquista do torneio nacional, que contou com mais de 73 mil torcedores no Maracanã, aconteceu quatro dias depois do título da Libertadores, quando bateu o Palmeiras em Lima, no Peru. O cenário é parecido com o de 2019, quando o time carioca, treinado por Jorge Jesus, também levantou as duas taças.

Os triunfos da Libertadores e do Brasileirão coroam uma temporada fantástica, que contou com um futebol de alto nível e de muita regularidade. Na beira do campo, o elenco rubro-negro foi comandado por um treinador que, além de suas qualidades como técnico, conhece muito bem a essência do que é ser Flamengo.

Muita festa da torcida no Maracanã para mais um título do Flamengo

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

No momento em que os jogadores foram aquecer, Pedro, que se recupera de problemas na coxa e no braço, esteve no gramado com uma antiga camisa do Flamengo. O camisa 9 foi muito festejado pelos flamenguistas, e retribuiu o carinho.

Pedro com a camisa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na entrada da equipes em campo, torcedores levantaram um mosaico com o dizer "Rei de Copas". Além disso, bandeiras foram confeccionadas em provocação ao Palmeiras: "Ninguém morre nos devendo".

Torcida do Flamengo contra o Ceará (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Samuel Lino garante título ao Flamengo

O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo. O atacante

Comemoração de Samuel Lino, do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Festa no gramado

Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.

